Trotz dieses eindeutigen Fortschritts halten viele die Wiederholbarkeit immer noch für ein Problem bei der additiven Fertigung in der Luft- und Raumfahrt. Warum ist das so, und wie können wir dieses Vertrauen aufbauen?



Brabants: Ich denke, das liegt daran, dass es nicht viele standardisierte oder zugängliche Daten gibt; man kann keine Online-Datenbanken mit Materialeigenschaften für die additive Fertigung finden. Sie sind alle recht begrenzt und spezifisch. Der einzige Weg, dieses Vertrauen bei unseren Kunden in der Luft- und Raumfahrt zu schaffen, besteht darin, ihnen die Daten zu zeigen. Wir haben eine sehr umfangreiche Datenbank, da wir lange mit einem unserer OEM-Partner an FDM und SLS gearbeitet haben: Wir haben vor fünf Jahren mit der Produktion von PA-FR speziell für diesen Partner begonnen, aber auch schon vorher für die Luft- und Raumfahrt im Allgemeinen. Wir können beweisen, dass unsere Prozesse konsistent und zuverlässig sind.



Sie geben diese Daten kostenlos an die Luft- und Raumfahrtindustrie weiter. Was macht das so wertvoll?



Brabants: Für Luft- und Raumfahrtunternehmen ist die Qualifizierung im Wesentlichen ein Beweis dafür, dass der Prozess gut genug ist, aber um dies zu beweisen, müssen Datenpunkte gesammelt werden - und das ist teuer. Sie können einige Tests an einem, zwei oder drei Bauteilen durchführen, um zu beweisen, dass die Materialeigenschaften gut sind, aber das ist eine beträchtliche Investition für den Kunden und gibt einen sehr begrenzten Einblick in den Prozess. Es handelt sich um ein sehr spezifisches Bild des Prozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt, das nichts darüber aussagt, wie die Leistung dieses Prozesses in ein oder zwei Jahren aussehen wird. Unsere Daten zeigen, dass wir vor fünf Jahren die gleiche Qualität erreichen konnten wie vor zwei Jahren, und wir werden auch im nächsten Jahr in der Lage sein, dies zu tun. Das ist der Mehrwert. Diese Art von Daten benötigen unsere Kunden, wenn wir wollen, dass sie der additiven Fertigung vertrauen - sei es in Bezug auf die Zuverlässigkeit, die Überzeugung von Entscheidungsträgern oder einfach nur, um die finanzielle Hürde der Tests zu überwinden und den Einstieg zu erleichtern.



de Zeeuw Wir müssen auch ihre Bedeutung für die Behörden erkennen. Sie sind sich bewusst, dass es sich um eine prozessintensive Technologie handelt, d. h. die Eigenschaften werden während des Drucks festgelegt, nicht die Rohstoffe. Deshalb brauchen wir eine strenge Prozesskontrolle und Daten, die wirklich von dem Ort stammen, an dem die Teile hergestellt werden, und nicht nur das, was der Maschinenhersteller zur Verfügung stellen kann. Echte Leistungsdaten und abgeleitete Zulässigkeiten sind wichtig, weil sie ein Beweis für unsere Prozesskontrolle sind, beweisen, dass wir den Prozess in unserer Produktion beherrschen, und unseren Kunden zeigen, was sie von den Produkten erwarten können, die sie kaufen wollen.



Abgesehen von der Wiederholbarkeit, gibt es immer noch ein mangelndes Bewusstsein dafür, was mit additiver Fertigung alles möglich ist?



de Zeeuw Ich würde sagen, es mangelt eher an einem Bewusstsein für das Niveau, das die additive Fertigung erreicht hat. Es gibt zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass es bei Endverbrauchsteilen funktioniert, aber einige der Leute, mit denen wir sprechen, sind überrascht, dass es in der Luft- und Raumfahrt so weit fortgeschritten ist und diesen Reifegrad hat.



Brabants: Außerdem darf man nicht unterschätzen, wie lange ein Wandel in dieser Branche dauern kann. In den letzten zehn Jahren haben wir FDM-Teile an Airbus geliefert; Teile, die früher maschinell bearbeitet wurden, werden jetzt in 3D gedruckt. Airbus nutzte diese Teile, um sein Wissen über den 3D-Druck zu erweitern und die Vorteile der Lieferkette bei der Bestellung kleiner Mengen zu nutzen. Jetzt sehen wir bei Airbus immer mehr Fälle, in denen wir gemeinsam über die Optimierung des Designs und die Integration mehrerer Teile sprechen - die Bereiche, in denen sich die additive Fertigung wirklich auszeichnen kann.



Was muss ein Luft- und Raumfahrtunternehmen tun, um von der traditionellen auf die additive Fertigung von Flugteilen umzusteigen?



Brabants: Zum Vergleich: Wir produzieren jedes Jahr über 26 000 Teile für das A350-Ökosystem. Es ist das neueste Flugzeug von Airbus, das zu Beginn keine 3D-gedruckten Teile hatte. Das ist eine große Anstrengung für sie. Die Einführung von 3D-gedruckten Teilen ist mit hohen Kosten für die Neuzertifizierung verbunden, so dass der einfachste Weg heute immer noch darin besteht, das Herstellungsverfahren nach und nach umzustellen. Sie brauchen nicht nachweisen, dass sich das Design geändert hat. Sie müssen nur nachweisen, dass die Produktionstechnologie keine neuen Fehlermöglichkeiten mit sich bringt. Nehmen wir an, ein Luft- und Raumfahrtunternehmen möchte ein Bauteil von Grund auf neu entwickeln und dabei auf Gewichtsoptimierung und bionische Designs setzen. In diesem Fall müssten sie auch nachweisen, dass das neue Design genauso gut ist wie das vorherige, was das Verfahren sehr viel komplexer macht. Die gute Nachricht ist, dass Airbus diesen Weg zunehmend beschreitet, weil es die Vorteile der Entwicklung für die additive Fertigung erkennt. Sie verfügen über das Wissen aus jahrelanger Produktion von einfachen Teilen, aber sie müssen die richtigen Fälle identifizieren, die Geschäftsfälle ausarbeiten und dann die richtigen Anwendungen finden.



de Zeeuw Es ist ein Ansatz, den sowohl wir als auch die Behörden jedem empfehlen, der die additive Fertigung in der Luft- und Raumfahrt einführen möchte: Gehen Sie Schritt für Schritt vor und beginnen Sie nicht sofort mit der Arbeit an hochkritischen Teilen. Nehmen Sie sich die Zeit, sich mit der Technologie vertraut zu machen, beginnen Sie mit einfachen, unkritischen Teilen mit konventionellen Designs und gehen Sie dann zu fortschrittlicheren Designs und kritischeren Anwendungen über.



Materialise hat die EN 9100-Zertifizierung sowohl für Polymer- als auch für Metallteile - werden wir einen ähnlichen Ansatz beim 3D-Druck von Metall sehen?



de Zeeuw Dies geschieht bereits, wenn auch in einem langsameren Tempo. Natürlich ist der Zertifizierungsaufwand größer, und es müssen mehr Anforderungen geprüft werden, aber wir arbeiten hart daran, ebenso wie die Flugzeughersteller.