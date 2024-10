"Obwohl einige Geschäfte nicht ihre optimale Performance erbrachten, haben wir unsere rekordhohe operative EBITA-Marge wiederholt", lässt sich der neue Chef, Morten Wierod, in der Mitteilung zitieren. So kletterte der operative Gewinn (EBITA) um 12 Prozent auf 1,55 Mrd. US-Dollar und die entsprechende Marge um 1,6 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent. Der bereits im zweiten Quartal erreichte Höchstwert wurde damit gehalten.



Der Reingewinn rückte dabei um 7 Prozent auf 947 Mio. US-Dollar vor. Mit dem Auftragseingang und den Gewinnziffern hat ABB die Schätzungen der Analysten mehr oder weniger getroffen. Am unteren Ende der Erwartungen fiel hingegen der Umsatz aus, was sich wiederum in einer klar höher als prognostiziert ausgefallenen Gewinnmarge niederschlug.