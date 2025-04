Seit 1913 bedient Installationsgroßhändler Onninen Branchen wie die Elektrotechnik, Sanitär, Heizung, Lüftung und Klimatisierung. Standorte gibt es in Finnland, Schweden, Norwegen, Litauen, Lettland und Estland. Auch Polen zählt dazu, dort betreibt das Unternehmen 34 Filialen. Nun wurde das Distributionszentrum nahe der polnischen Stadt Lodz erweitert.

In der Anlage, die laut Onninen Lieferungen innerhalb 24 Stunden an alle Einzelhandelsgeschäfte ermöglicht, sollen die Stellplätze verdoppelt werden. Wie in einer Aussendung beschrieben wird, soll das Hochregal- und Shuttle-Lager mit einer neuen Gesamtfläche von 19.000 Quadratmeter sowie einem 25.000 Quadratmeter großen Freilager zukünftig die Lagerung von rund 30.000 Produkten von über 300 Lieferanten garantieren.

Komplexe Herausforderungen

Für die Umsetzung vertraut man auf die langjährige Partnerschaft mit Knapp, so betont Jacek Szymanski, Logistics Director bei Onninen: „Zum zweiten Mal haben wir uns mit Knapp zusammengetan – diesmal, um unsere bestehende Anlage zu erweitern. Das erste gemeinsame Projekt hat unsere Effizienz erheblich verbessert und uns ermöglicht, die Lagerkapazität in einem begrenzten Raum zu maximieren. Diese Erweiterung hat nun zum Hauptziel, die Lagerkapazität für Kleinteile zu erhöhen, damit wir unser Sortiment mit neuen SKUs erweitern und unseren Kunden eine größere Auswahl an Produkten mit 24-Stunden-Lieferung anbieten können."

Lesetipp: Ahlsell erweitert Logistikzentrum mit Lösung von Knapp

Eine wesentliche Challenge bei diesem Projekt werde es sein, den ununterbrochenen Logistikbetrieb sicherzustellen und eine hohe Prozessqualität aufrechtzuerhalten. Laut Szymanski kenne man diese anspruchsvolle Aufgabe bereits aus der ersten Installation: "Diesmal ist die Komplexität noch größer, da neue Systemkomponenten in die bestehende Infrastruktur integriert werden müssen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir dieses ehrgeizige Projekt erneut termingerecht umsetzen können, da wir frühere Herausforderungen mit Knapp ebenso erfolgreich gemeistert haben."