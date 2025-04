Automatisches Lagersystem und autonome mobile Roboter : Ahlsell erweitert Logistikzentrum mit Lösung von Knapp

Der schwedische Anbieter von Installationsprodukten, Werkzeugen und Zubehör Ahlsell nutzt bei der Erweiterung des Logistikzentrums in Hallsberg Technologie von Knapp. Ein Plus von 30.000 Quadratmeter Lagerfläche und die größte Automatisierungsinvestition in der Unternehmensgeschichte verdoppeln die Kapazität. Die Inbetriebnahme ist für den Jahreswechsel 2027/2028 geplant.