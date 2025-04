Mit Ihrem Unternehmen haben Sie sich zunächst mit Exoskeletten und HMI-Lösungen beschäftigt, bevor Sie sich auf KI-gestützte Schulungen in der Industrie spezialisiert haben. Wie kam es zu dieser Entwicklung?

Roth: Ich habe mich intensiv mit dem gesamten Portfolio an Lösungen auseinandergesetzt, die uns zur Verfügung stehen, um die Menschen bestmöglich bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Dazu zählen natürlich Technologien wie Exoskelette, Datenbrillen, Virtual Reality und Augmented Reality. Doch bei der Betrachtung der Unternehmen und des aktuellen Stands – sowohl hardware-seitig als auch hinsichtlich der tatsächlichen Bedürfnisse – haben wir schnell festgestellt, dass der Schlüssel nicht nur in der Hardware liegt. Augmented und Virtual Reality haben häufig nicht die Erwartungen erfüllt; sie waren zu komplex und zu instabil, um in jeder Werkstatt zuverlässig eingesetzt zu werden. Daher haben wir überlegt, wie wir bestehendes Wissen – etwa Arbeitsanweisungen, Maschinenhandbücher und alles, was bereits dokumentiert ist – mit Hilfe von KI auf Knopfdruck in interaktive Kurzschulungen umwandeln können. So entsteht eine hochwertige Schulung, die auch von jemandem ohne Erfahrung in der Erstellung von Trainings schnell genutzt werden kann und sich flexibel an veränderte Prozesse anpasst. Das wichtigste Fazit aus unserer Arbeit: Skalierbarkeit. Wir müssen in der Lage sein, alle Mitarbeiter zu erreichen – unabhängig von ihrer Branche, sei es Logistik, Instandhaltung oder Produktion. Gleichzeitig müssen wir flexibel bleiben, um uns schnell an die sich ständig ändernden Prozesse anzupassen.

Sie haben den Fachkräftemangel angesprochen, und das ist in der Tat ein riesiges Thema. Genau hier kommen Sie ins Spiel. Ihre Kunden laden ihre Arbeitsanweisungen auf der Plattform hoch, und darauf basierend werden mit KI automatisch Schulungen erstellt. Vielleicht können wir das Schritt für Schritt durchgehen.

Roth: Wie Sie richtig gesagt haben, ist ein Kernmodul die KI-generierte Aufbereitung von bestehendem Material. Wenn ich eine Arbeitsanweisung habe, kann ich entscheiden, ob ich alles schulen muss oder ob ich den Fokus auf bestimmte Themen lege. Ich kann der KI sagen, sie soll den Fokus auf spezifische Punkte setzen oder das Training stark zusammenfassen, wenn es sich um ein kurzes Auffrischungstraining handelt. Alternativ kann ich auch anfordern, dass das Training sehr interaktiv und schrittweise aufgebaut wird, besonders wenn es um das Onboarding neuer Azubis geht. Die KI hilft mir, das Wissen je nach Anwendungsfall so aufzubereiten, dass es genau auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten ist. Wir vergleichen das manchmal mit Duolingo für Produktion und Instandhaltung – wie eine Sprachlern-App, nur dass wir komplexe technische Tätigkeiten vermitteln. Doch die KI-generierte Erstellung von Trainings ist nur eines der Module, um das Ganze in die Breite zu bringen. Wir haben auch festgestellt, dass der gesamte End-to-End-Prozess der Qualifikation ebenfalls Automatisierung erfordert, da in die Verwaltung und das Management viele Ressourcen fließen. Mittlerweile können wir vom identifizierten Schulungsbedarf, sei es aus einem Ticketsystem oder einer bevorstehenden Linienverlagerung, automatisch die passenden Dokumente und Prozessschritte zuordnen. Die KI erstellt dann automatisch die Kurse, stellt sie in einen Lernpfad zusammen und weist sie automatisiert zu. Zusätzlich kann ein Skillcheck integriert werden. Die KI generiert ein Quiz, das zeigt, wo die Mitarbeiter in ihrer Qualifikation stehen. Wenn ein Mitarbeiter in diesem Test schlecht abschneidet, muss er möglicherweise alle Trainings absolvieren, während ein anderer vielleicht nur wenige machen muss. Das Ganze lässt sich vollständig automatisieren. Am Ende sorgt ein Audit-Feature dafür, dass der Teamleiter oder Supervisor in der Produktion überprüft, ob die Person tatsächlich die notwendigen Fähigkeiten besitzt. In unserem Tool wird dies dann ausgelöst und Zertifikate können automatisch erstellt werden – ein wertvoller Nachweis für die Karrierelaufbahn des Mitarbeiters. Zusätzlich kann der Teamleiter oder Betriebsleiter in der Qualifikationsmatrix sehen, wer welche Skills hat. So kann er schnell herausfinden, wer für bestimmte Aufgaben, wie das Wechseln eines Filters an der Anlage, bereits geschult ist. Das vereinfacht die Arbeitseinsatzplanung und optimiert den Ressourceneinsatz.

Kurz noch zum Thema Didaktik: Arbeiten Sie mit Pädagogen oder Psychologen im Hintergrund, und welche Philosophie steckt hinter den Schulungen?

Roth: Mein Co-Gründer und ich haben uns intensiv damit beschäftigt, wie wir die Bedürfnisse der operativen Exzellenz mit den Erkenntnissen aus der Lernpsychologie verbinden können. Es gibt verschiedene didaktische und Instruktionsprinzipien, die wir der KI als Vorlagen mitgeben können. Zum Beispiel können wir der KI sagen, sie soll kontextualisieren, warum dieses Training für eine bestimmte Rolle wichtig ist – ob aus Sicherheitsgründen, zur Qualitätsverbesserung oder für die Kundenreputation. Wir sorgen auch für Abwechslung im Training, indem wir Drag-and-Drop-Übungen, Multiple-Choice-Fragen und Swipe-Interaktionen kombinieren, um Langeweile zu vermeiden. Ein weiteres didaktisches Prinzip ist die Einbindung von Reflexionsfragen, wie „Was kannst du heute tun, um diesen Prozessschritt zu verbessern?“. Darüber hinaus setzen wir auf kognitive Aktivierung, indem wir interaktive Elemente und eine automatisierte Lernzielkontrolle einbauen. Viele dieser Prinzipien, wie auch der Einsatz von Wiederholungsalgorithmen, stammen aus der Lernpsychologie und haben sich bewährt. Wir wissen, dass Menschen etwas fünf bis sieben Mal hören müssen, um es zu verinnerlichen. Das lässt sich in unserem Tool konfigurieren, sodass das Wissen langfristig gespeichert wird.