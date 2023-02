Ulrich Möller, Jahrgang 1970, war zuletzt als Filed Sales Engineer bei Omron tätig und engagiert sich bis heute im Deutschen Robotik Verband als Fachbereichsleiter „Mobile Robotik“. Der Diplom-Ingenieur wird in DACH die Systemintegratoren von Kassow Robots bei ihren Vertriebsaktivitäten unterstützen. Zudem treibt er den Ausbau des Netzwerks an Vertriebspartnern und an Herstellern von EOA-Tools voran. Er wird – neben Dieter Pletscher – ein weiteres Gesicht von Kassow Robots in DACH – auch auf Präsenz- oder virtuellen Veranstaltungen sowie in den sozialen Medien.



Cobots gegen Fachkräftemangel



„Wir freuen uns auf einen bestens vernetzten Kollegen, der den Mehrwert unserer 7-Achsen-Leichtgewichtroboter engagiert kommunizieren wird“, sagt Dieter Pletscher, Global Sales Manager. Firmengründer und CEO Kristian Kassow betont: „Die DACH-Region bleibt für uns eine besonders wichtige Region, die wir mit dieser Personalie stärken wollen. Zum einen ist da natürlich die Wirtschaftskraft gerade auch der mittelständischen Industrie. Zum anderen ist man hier einem besonders heftigen Fachkräftemangel ausgesetzt. Unsere Cobots helfen Unternehmen, dieser Herausforderung durch die Automatisierung stupider Aufgaben entgegen zu wirken.“