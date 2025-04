Mit Wirkung zum 30. April 2024 ernennt der Aufsichtsrat der Neuenhauser Gruppe SE & Co. KGaA den Manager Thomas Wiedermann zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Der 62-Jährige folgt auf Lutz Wolf, der die Neuenhauser Gruppe mit Sitz in Neuenhaus in Niedersachsen als Vorsitzender des Vorstandes über vier Jahre geführt hat. Er verlässt nach über acht Jahren im Vorstand die Unternehmensgruppe Ende April "in bestem Einvernehmen" und auf eigenen Wunsch.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Thomas Wiedermann einen ausgewiesenen Top-Manager und Experten für Transformation für unseren Vorstand gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er mit seiner Expertise und seinen vielfältigen Erfahrungen, aber auch mit seiner Persönlichkeit der Richtige ist, um den begonnenen Transformationsprozess weiterzutreiben und die Neuenhauser Gruppe erfolgreich weiterzuentwickeln“, erklärt Stefan Jablonski, Aufsichtsratsvorsitzender der Neuenhauser Gruppe. Außerdem dankt Jablonski Lutz Wolf für dessen Engagement, inbesondere bei der Weiterentwicklung der Gruppe, Prozessoptimierung und dem Aufbau des Geschäftsfelds Automation.

