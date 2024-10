„Herr Toscana bringt genau das mit, was unsere Niederlassung braucht, um sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Lag der Fokus in den letzten Jahren vor allem auf unseren standardisierten Prozessen, werden wir uns auch im operativen Bereich noch stärker auf unsere Kunden konzentrieren", äußerte sich Sebastian Bauer, Niederlassungsleiter von Dachser in Graz und bis Dezember 2023 Speditionsleiter am Standort, über seinen Nachfolger.