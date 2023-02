Stapelbare Logistikboxen stellen in der Herstellung hohe Anforderungen. Kontinuierlich wird daran gearbeitet, die Produktionseffizienz zu steigern und die Stückkosten zu senken. Auf die Produktqualität darf sich das nicht auswirken, denn auch schwer befüllt und hoch gestapelt müssen die Boxen stabil bleiben. Ebenso wichtig ist die Gewichtskonstanz. In bestimmten Branchen sind für die Boxen auch Tara-Werte festgelegt.

In weniger als 25 Sekunden – und damit um rund 30 Prozent schneller als bisher möglich – werden auf dem ENGEL Messestand während der K 2022 große Multi-Use-Container mit einem Schussgewicht von 2000 Gramm aus HDPE produziert. Mit dem optimalen Zusammenspiel zwischen Spritzgießmaschine, Digitalisierung, Automation und High-Performance-Werkzeug setzen die beiden Unternehmen ENGEL und HAIDLMAIR diesen neuen Maßstab.

Schnellläufer mit kleinem Footprint

Herzstück der Produktionszelle ist eine ENGEL duo 8310/700 speed Spritzgießmaschine. Die duo speed Baureihe wurde von ENGEL gezielt für die äußerst wirtschaftliche Herstellung von Lager- und Transportbehältern sowie Eimern entwickelt. Sie vereint im Bereich großer Schließkräfte eine sehr hohe Produktivität und Effizienz mit einem besonders kleinen Anlagenfootprint. Damit rücken die Zweiplattenmaschinen von ENGEL in Bereiche vor, die lange Zeit Kniehebelmaschinen vorbehalten waren. Sie bringen unter anderem den Vorteil mit, bei vergleichbarer Schließkraft kürzer zu bauen und einen größeren maximalen Öffnungshub zu ermöglichen.



ENGEL duo speed Spritzgießmaschinen erreichen Trockenlaufzeiten von unter zwei Sekunden und sorgen mit ihrer Stabilität und Laufruhe für eine hohe Reproduzierbarkeit. Verantwortlich hierfür ist unter anderem die intelligente Pumpensteuerung, die neben der ENGEL Servohydraulik ecodrive auch einen wesentlichen Beitrag zur hohen Energieeffizienz dieser Maschinen leistet. Das neu entwickelte Schnellläuferspritzaggregat ermöglicht gegenüber dem Standardspritzaggregat ein doppelt so schnelles Einspritzen. Damit halten die duo speed Maschinen mit dem Trend zu noch dünneren Wanddicken bei langen Fließwegen durchaus Schritt.

Qualitätsrelevante Parameter im Griff

Zusätzlich zur Präzision der Maschinenbewegungen unterstützen in der Anwendung intelligente Assistenzsysteme aus dem inject 4.0 Programm von ENGEL die hohe Reproduzierbarkeit. Darunter iQ weight control, das Schwankungen der Schmelzemenge und Materialviskosität automatisch erkennt und noch im selben Zyklus selbstständig ausgleicht, und iQ melt control, das die für die jeweilige Anwendung geeignete Dosierzeit ermittelt. Indem die Kühlzeit des Bauteils im Werkzeug vollständig zum Dosieren genutzt wird, ergibt sich eine bessere Schmelzehomogenität.

Große Schussvolumina schneller einspritzen

Einen weiteren Beitrag zu den sehr kurzen Zykluszeiten leisten die Technologien von HAIDLMAIR. Das High-Performance-Werkzeug ist mit einem 6-fach-Heißkanalsystem vom Typ FDU Midi SLS des HAIDLMAIR Tochterunternehmens FDU Hotrunner ausgerüstet. Dabei handelt es sich um eine Breitschlitzdüse, mit der im Vergleich zu herkömmlichen Nadelverschlusssystemen große Schussvolumina deutlich schneller in die Kavität gebracht werden können, ohne dass eine hohe Friktionsenergie entsteht. Zusätzlich sorgen Hybrideinsätze für eine optimale Kühlung und einen guten Wärmeausgleich. Mehrere Sensoren im Werkzeuginneren – unter anderem zur Innendruckmessung, Analyse des Materialflusses und Bestimmung des Kristallisationseffekts – tragen zu einer hohen Prozesssicherheit bei.



Zur Entnahme der Boxen aus dem Werkzeug hat ENGEL den ENGEL easix Knickarmroboter in die Produktionszelle integriert. Um Verzug zu verhindern, werden die beim Entformen noch warmen Boxen zunächst in einer von HAIDLMAIR entwickelten Kühl-Dressierstation abgelegt. Bis zu vier Boxen können dort gleichzeitig gekühlt werden. Dank Wärmebildkamera lässt sich die Wärmeverteilung im Spritzgießprodukt aktiv überwachen.

