Fortan ergänzt der 3D Laserscanner Lixel L2 Pro von XGRIDS das Hardware-Portfolio des Unternehmens. Er arbeitet mit der 3D Capturing-Technologie, die Gaussian Splatting und SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) kombiniert und kann dadurch fotorealistische Modelle bzw. Digitale Zwillinge erstellen.

Die hochpräzisen 3D Scans können in weiterer Folge laut Exaron für realitätsnahe Simulationen und Extended Reality (XR) Anwendungen verwendet werden, um Planungsprozesse zu optimieren und Fehler zu reduzieren.

Lesetipp: Neues Siemens Simcenter-Update soll Simulation in der Automobil- und Luftfahrtindustrie optimieren

Durch das aktualisierte Serviceangebot – also: Daten in 3D erfassen, Prozesse in 3D simulieren und Objekte in der erweiterten Realität darstellen – möchte Exaron alle Branchen und Unternehmensbereiche von Industrie- und Produktionsbetrieben über Bau oder Gesundheit bis hin zu Wissenschaft und Bildung bedienen.