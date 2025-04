Am Landesgericht Ried im Innkreis entscheidet sich am Dienstag die Zukunft des insolventen Motorradherstellers KTM. Am Vormittag stimmen die Gläubiger über den Sanierungsplan ab, der ihnen eine 30-prozentige Barquote in Aussicht stellt. Die Höhe der Forderungen liegt bei mehr als 2 Mrd. Euro.

Das Geld aus der Quote soll bis Ende Mai ausbezahlt werden. Würde der Sanierungsplan aber abgelehnt, wären ein Konkurs und vermutlich die Zerschlagung die Folge, warnte Sanierungsverwalter Peter Vogl im Vorfeld. Er prognostiziert für diesen Fall eine Zerschlagungsquote von lediglich 14,9 Prozent.

