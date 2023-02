Eine neue manuell verfahrbare Wechselkonsole für Werkzeuge bis 50 t Gewicht hat ROEMHELD vorgestellt. Sie erweitert das Sortiment des Unternehmens an Komponenten zur Rüstzeitoptimierung in der Blechumformung. Konzipiert ist sie für alle Anwender, die Umformwerkzeuge aller Gewichtsklassen zeit- und kraftsparend wechseln möchten, beispielsweise Automobilhersteller und ihre Zulieferer.

Details zum Produkt

Die über einen Schubkettenantrieb elektrisch angetriebene Konsole ist kompakt aufgebaut und lässt sich auch an niedrigen Pressentischen und in schwer zugänglichen Umgebungen einsetzen. Sie kann abwechselnd an unterschiedlichen Pressen montiert und in teil- oder vollautomatisierte Prozesse eingebunden werden. Die Innovation kombiniert eine Standard-Werkzeugwechselkonsole mit einem elektrischen Schubkettenantrieb. Sie ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und soll für nahezu jeden Pressentyp – sowohl für Neuanlagen als auch zum Nachrüsten – geeignet sein.

Schwere Werkzeuge wechseln

Mit der neuen Wechselkonsole können Anwender schwere Werkzeuge leicht und sicher an Pressen wechseln. Es sind niedrigste Stützhöhen möglich, so dass sie selbst bei tiefen Pressentischen verwendet werden kann. Optional ist sie als Mobileinheit mit Lenkrollen erhältlich und kann dann einfach zwischen verschiedenen Anlagen verfahren und transportiert werden. An der Maschine angekommen, sichert ein integriertes Andocksystem den festen Sitz der Konsoleneinheit an der Presse.



Anschließend wird das Werkzeug per Gabelstapler oder Kran auf der Konsole abgelegt. Der integrierte Schubkettenantrieb bewegt es dann über integrierte Rollen- und Kugelleisten zu seiner Endposition in der Presse und positioniert es dort auch gegen feste Anschläge millimetergenau.

Halb- oder vollautomatischer Betrieb

Wahlweise kann das Werkzeug halb- oder vollautomatisch eingeschoben werden, es sind Geschwindigkeiten bis 2 m/min möglich. Der Automationsgrad des Werkzeugwechsels lässt sich frei bestimmen, individuelle Sensoren und Anschläge können in die Steuerung eingebunden werden. Bedient wird die Wechselkonsole entweder über die Maschinensteuerung der Presse oder über eine gesonderte Steuerung, die optional erhältlich ist.