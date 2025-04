Der Baustoffkonzern Wietersdorfer mit Hauptsitz in Klagenfurt übernimmt 75,1 Prozent der Anteile am australischen Rohrhersteller RPC Pipe Systems. Dieser betreibt zwei Produktionsanlagen in Adelaide, Südaustralien, und beschäftigt rund 100 Fachkräfte.

Mit der Übernahme möchte Wietersdorfer seine Marktpräsenz in der Asien-Pazifik-Region stärken, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Lesetipp: Kärntner Wietersdorfer Gruppe übernimmt Halbleiterzulieferer Sico Technology