Die Lithium-Batterien von LIONTRON wollen vor allem mit ihrem wartungsfreundlichen Design überzeugen. Alle Komponenten, wie die Zellen, das elektronische Batterie-Management-System und das Bluetooth-Modul, sind verschraubt – nicht verklebt oder verschweißt. Muss ein Bauteil ausgetauscht werden, ist dies ohne Spezialwerkzeug möglich. Zudem versprich der Hersteller, zusätzlich zu fünf Jahren Garantie, noch 10 Jahre dem Kauf Batterie-Komponenten bereitzustellen, die Batterie zu öffnen und defekte Teile auszutauschen.



Durch die geringen Maße von 349 x 349 x 190 Millimetern (L x B x H) eignet sich die neue Untersitzbatterie insbesondere für den Einsatz in Reisemobilen zur Montage in der Fahrer- und/oder Beifahrerkonsole. Die Pole sind seitlich angeordnet. So gestaltet sich die Installation in den Sitzsockeln unkompliziert und die Batterie kommt den darüberliegenden Drehsitzen nicht in die Quere. Auf diese Weise kann unter einem Sitz eine Batteriekapazität von bis zu 300 Ah – mit einer zweiten LIONTRON unter dem jeweils anderen Sitz bis zu 600 Ah in Parallelschaltung – erzeugt werden. Zudem soll die neue Batterie auch für den Einsatz auf Booten und Yachten geeignet sein.

Bleibatterie-Ersatz mit höherer Lebensdauer

Ein 300 Ah LiFePo4-Akku liefert laut Hersteller in der Praxis die gleiche Ladekapazität wie eine Bleibatterie mit 600 Ah. Denn eine LIONTRON darf tief entladen werden – im Gegensatz zu einer Bleibatterie, die nur zu 50 Prozent entladen werden sollte. Das neue Modell hat eine Kapazität von rund 315 Ah, was eine Netto-Entladung von ca. 300 Ah erlaubt, während einige Prozente als Reserve in der Lithium-Batterie verbleiben, um den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und die Lithium-Zellen zu schützen. Dauerhaft können 200 A Entladungsstrom aus der Batterie gezogen werden, was ca. 2,5 KW Leistung entspricht. Dazu wiegt die LiFePO4-Batterie mit 300 Ah nur 34,7 Kilogramm und das ist nur ein Bruchteil einer vergleichbaren Bleibatterie. Der neue Akku ist mit über 3.000 Ladezyklen außerordentlich langlebig.

Integrierte Bluetooth Überwachung

Generell braucht die vorhandene Lade- und Entlade-Infrastruktur nicht ausgetauscht werden, wenn eine AGM- oder GEL-Batterie durch eine LIONTRON ersetzt wird. Wenn man allerdings die Schnellladefähigkeit der Batterie (150A) nutzen möchte, empfiehlt es sich einen starken Batterielader mit bis zu 150 Ampere einzubauen. Damit kann die Batterie in 2 Stunden von leer nach voll geladen werden. Das integrierte Batterie-Management-System (BMS) mit adaptivem Zellausgleich regelt vollautomatisch die Lade- und Endladeströme und schützt vor Kurzschlüssen, Überladen, zu tiefer Entladung und zu hohen/tiefen Temperaturen. Die passende LIONTRON Multi App (iOS und Android) stellt automatisch die verschiedenen Parameter von bis zu vier ausgewählten LiFePO4-Batterien in Summe oder einzeln dar: darunter den Ladezustand, die aktuelle Kapazität, Stromstärke und Spannung von den parallel geschalteten Batterien.