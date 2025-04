Im nächsten Schritt wurde die Roboterzelle GRC-R150 implementiert. Diese Zelle sorgt für eine vollautomatisierte Beladung der Maschine und reduziert so den Bedarf an manuellen Eingriffen. „Wir haben eine Palettenautomation mit Roboterautomatisierung verbunden, um die beste Auslastung in der Produktion zu erreichen“, erläutert Ralph Birkle, Teamleiter in der Projektierung bei GROB. Die Automatisierung wurde sukzessive erweitert: Nach der ersten G550 folgten zwei weitere Maschinen desselben Typs, jeweils ausgestattet mit einem Zusatzmagazin, um die Produktionskapazität weiter zu erhöhen. „Wir haben Schritt für Schritt die Maschinen installiert und konnten so einen reibungslosen Übergang gewährleisten“, erklärt Uwe Dierks.