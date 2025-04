Scheitern weiterhin nicht ausgeschlossen : VW-Verhandlungen: Auch nach über 60 Stunden keine Einigung

In der VW-Tarifrunde steht der fünfte Verhandlungstag an, nachdem die Gespräche am Donnerstag bis Mitternacht dauerten. Trotz Einigungen in einigen Punkten gibt es noch Dissens in zentralen Fragen, was ein Scheitern der Verhandlungen nicht ausschließt.