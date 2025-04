Was den Einigungsdruck dieses Mal zusätzlich erhöht: Sollte es bei der Beschäftigungssicherung keine Einigung geben, tritt Mitte 2025 ein sogenannter "Schattentarif" in Kraft, der seit 1993 auf Eis lag. Statt billiger würde es für VW dann sogar teurer werden. Betroffen wäre rund die Hälfte der Belegschaft, die bereits vor 2005 an Bord war. Laut "Handelsblatt" würde es im Schnitt eine Erhöhung um 4,5 Prozent geben – ganz ohne Tarifabschluss. Ein bis zwei Milliarden Euro würde das VW am Ende kosten.

Sollte es dazu kommen, so drohte VW bereits, wären erst recht betriebsbedingte Kündigungen notwendig. Möglich wäre das ab Juli 2025. Auch das Unternehmen strebt daher eine Anschlussregelung an, die das verhindert. Die bisher bestehende Vereinbarung, die betriebsbedingte Kündigungen seit 1993 ausschloss, hatte der Konzern im September gekündigt.

Warnung vor zu großen Zugeständnissen

Branchenexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach warnt davor, auch diesmal allzu große Zugeständnisse zu machen. Er befürchte, dass man sich am Ende wieder nur auf einige kleine Maßnahmen verständige, die aber nicht reichten.

"Man schraubt hier ein bisschen, schraubt da ein bisschen. Aber nicht so grundlegend, dass VW wieder an die Spitze kommt", befürchtet Bratzel. "Das wäre aus meiner Sicht die schlechteste Variante." Die Probleme wären dann in einigen Jahren nur umso größer.