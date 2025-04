Volkswagen bietet den neu gewerkschaftlich organisierten Arbeitern in seinem Montagewerk im US-Bundesstaat Tennessee eine Lohnerhöhung von 14 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren an. Zudem solle es eine Gewinnbeteiligung geben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Der Autobauer und die Gewerkschaft UAW führen seit Monaten Vertragsgespräche. Laut VW beinhaltet das Angebot des Unternehmens nun erstmals eine Gewinnbeteiligung und verbessert die Gesundheitsleistungen für bestimmte Beschäftigte des Werks.