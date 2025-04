61 Beschäftigte und hundert Gläubiger betroffen : Vorarlberger Großküchen-Hersteller Volta insolvent

Der Vorarlberger Hersteller von Großküchengeräten, die Volta Edelstahl GmbH mit Sitz in Lauterach, ist zahlungsunfähig. Die Passiva belaufen sich auf rund 2,1 Millionen Euro, wie die Gläubigerschutzverbände KSV 1870 und Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) mitteilten. Betroffen sind demnach 61 Mitarbeiter und rund 100 Gläubiger. Das Konkursverfahren wurde am Donnerstag auf Antrag des Unternehmens am Landesgericht Feldkirch eröffnet.