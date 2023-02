Verarbeitung österreichischer Ressourcen

Über 20 heimische Industriebetriebe liefern ihre industriellen Reststoffe bereits an ZweckZwei – unter anderem Niceshops, A&R-Karton, BT Watzke, Wollsdorf Leder, Ringana, Vossen und Zotter. Das Ziel ist es, Reststoffe aus der Industrie noch vor der Entsorgung oder einem aufwändigen Recyclingprozess abzufangen. Markisenreste, Drehverschlüsse, Schweißdrahtspulen, Alu-Reflektoren und Kartonhülsen werden so zu Ausgangsmaterial für neue Produkte – mit minimalem Einsatz zusätzlicher Ressourcen. Vom Reststoff zum Rohstoff. Entstanden sind die Prototypen für nachhaltige und hochwertige Produkte im

Frühjahr 2022 beim von ZweckZwei, Creative Industries Styria und der SelfSightSeeing Company organisierten DesignCamp. Elf DesignerInnen – einschließlich der Kuratoren Io Tondolo und Itshe Petz (SelfSightSeeing Company) – haben gemeinsam an neuen Produktideen gearbeitet. Nachdem den ExpertInnen aus Bereichen wie Industrial Design, Fashion Design und Interior Design die Materialien und technischen Möglichkeiten vorgestellt wurden, ging es in die Ideenfindung und die Entwicklung von Prototypen. „ZweckZwei – Shift Circular Design“ zeigt diese im Designmonat Graz im Minoritenzentrum Graz.

Von 7. Mai bis 12. Juni findet der 13. Designmonat in Graz statt, organisiert und veranstaltet von den Creative Industries Styria. 2022 liegt der Fokus wieder auf analogen, physischen Veranstaltungen. Das Fokusthema GREEN TRANSITION ist ganz im Sinne des europäischen GREEN DEAL und der Initiative NEUES EUROPÄISCHES BAUHAUS

