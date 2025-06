Der Auftrag sei eine Bestätigung für die gezielte Aufbauarbeit der gesamten Inocon-IP-Mannschaft, betont Geschäftsführungskollege Fritz Pesendorfer. "Dass wir 12 Jahre nach der riskanten Gründung heute auch das Vertrauen der größten europäischen Baustoffproduzenten genießen, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Nicht nur deshalb hoffen Eder und Pesendorfer auf eine anspringenden Baukonjunktur in Deutschland. "Die in Deutschland notwendig gewordenen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sollten einen deutlichen Wachstumsschub in der Bauindustrie auslösen. Weil das die Nachfrage nach Baustoffen befeuert, hoffen wir, dass davon auch Inocon-IP profitieren wird.“

Gut gelaufen sind bisher schon die Geschäfte in Australien. Bereits 2023 wurde Inocon-IP von der deutschen Sto SE & Co. mit dem Engineering, der kompletten Anlagenplanung und großen Teilen der Komponentenfertigung für ein Trockenbaustoffwerk in Melbourne beauftragt. Der Auftragswert betrug rund 3 Millionen Euro. Etwa doppelt so hoch war das Auftragsvolumen für den Großauftrag ebenfalls für ein Trockenbaustoffwerk und ebenfalls im Großraum Melbourne von Mapei Pacific im Vorjahr. Inocon-IP übernahm das Engineering, die Konstruktion, den Stahlbau, die Komponentenfertigung, Montage und Inbetriebnahme. Weil sich ein Genehmigungsverfahren in Australien verzögert hat, konnte der Auftragswert nicht vollständig abrechnet werden. "Deshalb verschiebt sich ein wesentlicher Teil des Umsatzes ins nächste Jahr“, erklärt Eder.