Operativ drohen dem Unternehmen mit dem Kompromiss keine großen Einschnitte. "Wir wollen wachsen, sowohl mit Batteriespeichern für Photovoltaik-Anlagen als auch mit den Knopfzellen für die Apple-Kopfhörer. Dort suchen wir derzeit sogar Personal", so Ostermann laut Reuters. Varta werde an allen Standorten in Deutschland festhalten. Nur in der Verwaltung müsse es einen "moderaten" Stellenabbau geben. "Wir werden Varta wieder auf einen profitablen Wachstumskurs bringen."