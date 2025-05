Bis ins späte 19. Jahrhundert reicht die Geschichte des Batterieherstellers Varta zurück. Jahrzehntelang war das Unternehmen ein Synonym für deutsche Ingenieurskunst im Bereich der Energiespeicherung. Insbesondere in den Bereichen Mikro- und Haushaltsbatterien genoss Varta weltweit einen exzellenten Ruf. Die jüngsten Entwicklungen zeigen jedoch, dass selbst traditionsreiche Industrieunternehmen nicht vor tiefgreifenden Erschütterungen gefeit sind, insbesondere, wenn wirtschaftliche Visionen auf eine harte Realität treffen.

Ein bedeutender Einschnitt in der jüngeren Historie von Varta war der Einstieg des österreichischen Kapitalgebers Michael Tojner. Über seine Beteiligungsgesellschaft Montana Tech Components kaufte Tojner 2007 Anteile an Varta und baute das Unternehmen nach und nach zu einer Gruppe aus, die sich auf Energiespeicherlösungen spezialisierte. Unter seiner Führung wurde Varta modernisiert und neu strukturiert. 2017 wurde das Unternehmen an die Börse gebracht. Der Börsengang wurde zunächst als großer Erfolg gewertet. Die Aktie stieg rasant und Tojner präsentierte Varta als Vorzeigeunternehmen für die europäische Batterieindustrie. Große Investitionen in die Entwicklung von Lithium-Ionen-Zellen – insbesondere für kabellose Kopfhörer und mobile Geräte – nährten die Hoffnung, zu einem europäischen Gegenspieler der asiatischen Akku-Giganten werden zu können.

Aber das vermeintliche Erfolgsmodell stellte sich in der Praxis als anfällig heraus. Varta hatte sich stark auf wenige Kunden – darunter globale Tech-Konzerne – konzentriert. Das Unternehmen geriet zunehmend unter Druck, weil diese das Abnahmeverhalten und den Preisdruck beeinflussten. Gleichzeitig führten explodierende Rohstoffpreise, Probleme in den Lieferketten und die schwächelnde Konjunktur im Elektroniksektor zu einem Rückgang der Aufträge. Varta investierte weiterhin massiv in neue Produktionskapazitäten, konnte aber die damit verbundenen Erwartungen nicht erfüllen, was zu gewissen Herausforderungen führte. Die hochgesteckten Ziele, insbesondere im Bereich E-Mobilität, blieben weit hinter den Prognosen zurück. Das operative Geschäft geriet ins Straucheln, die Schuldenlast stieg und das Vertrauen der Investoren schwand rapide.