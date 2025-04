Nach dem Veto des US-Präsidenten Joe Biden wollen US Steel und Nippon Steel ihre Fusion per Gericht durchsetzen. Die Stahlkonzerne teilten am Montag mit, zwei Klagen eingereicht zu haben. Die eine habe zum Ziel, das Prüfverfahren des US-Ausschusses für ausländische Investitionen (CFIUS) sowie den Einspruch Bidens anzufechten. Sie begründeten dies unter anderem mit "unrechtmäßiger politischer Einflussnahme".

Die zweite Klage richte sich gegen den Rivalen Cleveland-Cliffs, dessen Chef Lourenco Goncalves und den Vorsitzenden der Stahlarbeiter-Gewerkschaft USW, David McCall, wegen "illegaler und koordinierter Handlungen" zur Verhinderung der Transaktion. Nippon Steel hatte Cleveland-Cliffs und andere Stahlkonzerne beim Bieterwettstreit um US Steel Ende 2023 ausgestochen.

