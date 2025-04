In der nächsten Phase des Projektes soll ein Instandhaltungsstützpunkt für österreichische Kunden errichtet werden, wurde in der Aussendung des Amtes der NÖ Landesregierung mitgeteilt. Die Kapazitäten an Testmöglichkeiten für Schienenfahrzeuge in Europa seien "bei Weitem nicht ausreichend, weshalb gemeinsam mit Partnern auch die Finanzierung und Errichtung eines Test- und Entwicklungszentrums" verfolgt werde.

Stadler Austria habe "große Pläne für das Areal", sagt Geschäftsführer Christian Diewald: "Am neu geplanten Standort wird Stadler weitere Arbeitsplätze schaffen. Die Gespräche sind sehr vielversprechend und wir würden uns sehr freuen, wenn uns ein rascher Abschluss der Verhandlungen gelingt." In wenigen Tagen wird mit den Bodengutachten für die erste Phase begonnen.