Trotz des Sparkurses bei Volkswagen können die 120.000 Mitarbeitenden in Deutschland in diesem Jahr noch einmal mit einer ungekürzten Prämie rechnen. Nach der Bilanzvorlage an diesem Dienstag soll auch deren Höhe feststehen. In den vergangenen Jahren waren es stets mehrere Tausend Euro, die an jeden Beschäftigten ausgeschüttet wurden.

Zwar hatten sich die Gewerkschaft IG Metall und das Unternehmen kurz vor Weihnachten darauf geeinigt, im Rahmen des Sparkurses auch die Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter zeitweise auf Eis zu legen. Das gilt nach Angaben des Betriebsrates aber erst ab 2026. In diesem Jahr gebe es die Zahlung noch einmal ungekürzt, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo im Februar bei der Betriebsversammlung.

