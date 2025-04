Die Hyundai Motor Company und die Kia Corporation haben den tragbaren Roboter "X-ble Shoulder" entwickelt, der körperlich anspruchsvolle Aufgaben in industriellen Umfeldern erleichtern soll. Dieses mechanische Exoskelett soll das Risiko von Verletzungen reduzieren und gleichzeitig die Arbeitseffizienz erhöhen. Den Angaben einer Aussendung zufolge wiegt der X-ble Shoulder rund 1,9 Kilogramm und lässt sich individuell an die Bedürfnisse des Trägers anpassen.

Hyundai Motor und Kia planen, den X-ble Shoulder in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, dem Bauwesen, dem Schiffbau, der Luftfahrt und der Landwirtschaft einzuführen. Nach dem Markteintritt in Südkorea ist eine schrittweise Expansion auf internationale Märkte vorgesehen.

Lesetipp: Neue Palettierroboter: Kuka erweitert sein Schwerlast-Portfolio

"Der X-ble Shoulder ist ein tragbarer Roboter, der die technologischen Fähigkeiten des Robotics LAB mit dem Feedback realer Nutzer kombiniert. Zukünftig möchten wir das Angebot tragbarer Roboter erweitern und Produkte entwickeln, die auf natürliche Weise mit den Anwendern interagieren, um deren Alltag zu verbessern. Indem wir technologische Grenzen überwinden, machen wir diese hilfreichen Geräte für mehr Menschen zugänglich", so Dong Jin Hyun, Vice President and Head of Robotics LAB bei Hyundai Motor und Kia.