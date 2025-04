„Mit der neuen Firmenzentrale unserer Landesgesellschaft hier in Österreich investieren wir in Expansion und Zukunftssicherheit. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Standort – trotz der aktuell herausfordernden makroökonomischen Situation in Österreich – ein enormes Potenzial bietet. Damit werden wir nicht nur eine moderne Arbeitsumgebung schaffen, sondern auch unseren Kundenservice und unsere interne Logistik weiter optimieren,“ erklärt Geschäftsführer Toyota Material Handling Austria, Mag. Oskar Zettl.

Das neue Gebäude entsteht im Herzen von Österreichs größtem Gewerbegebiet im VGP Park Laxenburg, und wurde durch die Unterstützung von Otto Immobilien realisiert. Es befindet sich unmittelbar an der Autobahn A2, das Stadtzentrums von Wien ist in weniger als 20 Kilometer zu erreichen. Wie es in einer Aussendung heißt, soll die Anlage nach den Kriterien der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) zertifiziert werden und strebt die Auszeichnung „Gold/Exzellent“ an, was für eine umweltfreundliche und nachhaltige Bauweise spricht.

