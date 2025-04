US-Präsident Trump plant, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Importe aus Mexiko und Kanada zu erheben. Diese Maßnahmen treffen nicht nur die unmittelbaren Handelspartner der USA, sondern haben auch erhebliche Auswirkungen auf europäische Unternehmen, die innerhalb der USMCA-Freihandelszone (United States-Mexico-Canada Agreement) tätig sind.

Lesetipp: Deutsche Robotik und Automation kämpft mit Konkurrenz aus China

Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA, betont, dass zahlreiche europäische Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten in der nordamerikanischen Freihandelszone etabliert haben. „Viele Firmen haben in den USA und Mexiko erhebliche Investitionen in die Produktion von Maschinen und Anlagen getätigt“, so Brodtmann. Die neuen Zölle könnten diese Strukturen massiv beeinträchtigen und die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen schwächen.