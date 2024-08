Der Streik war schon am Mittwoch mit der Frühschicht begonnen worden. Ein Ende ist für Freitagvormittag avisiert. Damit werde der Druck auf den Arbeitgeber gesteigert, teilte die zuständige deutsche Gewerkschaft der APA am Donnerstag mit. "Schon seit Jahren kämpfen die Beschäftigten von Semperit (bei der deutschen Tochter mit Sitz in Hückelhoven-Baal, Kreis Heinsberg, Anm.) mit unzureichenden Arbeitsbedingungen und fehlender Tarifbindung, was sich in unfairen Löhnen und unsicheren Arbeitsplätzen ausdrückt", wird der zuständige IGBCE-Gewerkschaftssekretär Martin Droigk in der schriftlichen Mitteilung zitiert. Damit sei nun Schluss.

Ein Tarifvertrag für den Standort Hückelhoven-Baal, der zunächst von der Geschäftsführung in Aussicht gestellt und dann wieder zurückgezogen worden sei, stehe im Zentrum ihrer Forderungen, so die Gewerkschaft. Am Standort arbeiten rund 200 Menschen - laut IGBCE 210, laut Firma 190.