"Mit dieser Gigafactory unterstützen wir nicht nur unsere Kunden dabei, die grüne Transformation zu bewältigen, sondern kommen auch unserem Ziel näher, ein führender Anbieter innovativer, wirtschaftlich tragfähiger Lösungen dafür zu sein“, so Vorstandsvorsitzender Joachim Schönbeck. "An unserem Standort in Erfurt profitieren wir von der vorhandenen Infrastruktur, und blicken auf über 125 Jahre Kompetenz im Schwermaschinenbau zurück. Damit haben wir beste Voraussetzungen für die Produktion von Elektrolyseuren in großem Maßstab.“

Die neue Gigafactory befindet sich an einem traditionsreichen Standort der industriellen Fertigung: Andritz Schuler stellt dort seit vielen Jahren Pressen her. Derzeit arbeiten rund 350 Menschen in Erfurt, künftig werden es in der Elektrolyseur-Gigafactory knapp 100 sein. Die vorhandene Infrastruktur bildet eine solide Grundlage für eine effiziente Produktion und den Transport der Elektrolyseure.

Erfurt liegt strategisch günstig im Herzen Europas und bietet direkten Zugang zu wichtigen Verkehrsnetzen. Die Nähe zu zentralen Verkehrsadern ermöglicht eine sichere und pünktliche Lieferung zu Projektstandorten auf dem gesamten Kontinent. Somit profitieren Kunden nicht nur von hochwertiger Technologie, sondern auch von logistischer Effizienz.