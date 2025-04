Michael Volkmann ist Diplom-Ingenieur des Maschinenbaus der TU Wien und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im verfahrenstechnischen Anlagenbau. Seit 30 Jahren hat er als Ingenieur und Führungskraft die Geschicke der Pörner Gruppe aktiv mitgestaltet. Internationale Baustellen, Projektabwicklung und –leitung, aber auch die Akquise von Projekten waren prägend für seine Karriere. 2006 baute er die Pörner-Niederlassung in Rumänien auf, die er seither erfolgreich geleitet hat.

„Wir freuen uns, Michael Volkmann in der Geschäftsführung begrüßen zu dürfen, der fortan für das operative Geschäft der Pörner Gruppe verantwortlich ist. Seine Erfahrung bei internationalen Projekten und sein Fachwissen tragen sicher dazu bei, dass sich unsere Partner und Kunden weiterhin auf unsere Kompetenz, Gesamtprojekte in hoher Qualität zu realisieren, verlassen können. Er kennt die DNA unseres Unternehmens von Grund auf, hat den Blick für Führung, Strategie und Unternehmensentwicklung. Damit führen wir gemeinsam unser Unternehmen sicher in die Zukunft“, erklärt Pörner.

Volkmann ergänzt: „Mein Ziel ist es, die Pörner Gruppe kontinuierlich weiterzuentwickeln und dabei auf das zu bauen, was uns auszeichnet – hervorragende verantwortliche Projektführung und -planung aus einer Hand. In meinen 30 Jahren bei Pörner habe ich unser Unternehmen aus jeder Perspektive kennengelernt und werde mit diesem Wissen Veränderungen anstoßen, die uns noch effizienter und erfolgreicher machen. Die Herausforderungen der Energie- und Ressourcenwende sehe ich als Chance für uns als Anlagenbauer und Enabler der Transformation, nahtlos unsere Erfolgsgeschichte fortzusetzen.“