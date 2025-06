Schon im Sommer 2024 ging der österreichische Maschinenbauer gerichtlich gegen zwei chinesische Maschinenhersteller vor, die die patentierten Sackkonfektionstechnologien von Starlinger kopierten. Starlinger hat nun rechtliche Schritte gegen weitere chinesischen Unternehmen wegen der Verletzung mehrerer Patente eingeleitet. Diese betreffen Starlingers Sackkonfektionsanlage ad*starKON zur Herstellung von AD*STAR Kastenboden-Ventilsäcken aus Kunststoffgewebe. Starlinger hat unter anderem den in der Anlage eingesetzten Bodendreiecksformer (Flügelöffner) entwickelt und besitzt Patente auf diesem Flügelöffner in zahlreichen Ländern, unter anderem auch in China.

"Als innovativer Technologieführer im Bereich gewebte Verpackungen aus Kunststoff werden wir nicht tatenlos zusehen, wie andere unsere zukunftweisenden Erfindungen nutzen“, so CSO Harald Neumüller. "Wir setzen wie alle Vorreiter in der Industrie stark auf Forschung und Entwicklung; da heißt es, unsere Innovationen und Rechte zu schützen und zu verteidigen. Wir werden auch weiterhin rechtliche Schritte gegen Kopierer unserer wegweisenden Technologie sowie gegen Verpackungshersteller, die von ihnen kaufen, unternehmen. Die Gerichtsverfahren gegen Huazao und Zhengong sowie ihren Kunden laufen derzeit; ein Gerichtsurteil wird in Kürze erwartet.