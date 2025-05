Grunewald entschied sich für eine Fahrständermaschine anstelle einer Gantry-Maschine wegen des größeren Bearbeitungsbereichs auf gleichem Raum und der gebotenen Flexibilität, insbesondere beim Höhen- und Winkelfräsen. Die alte Maschine, eine M 5.3, war zwar zuverlässig, aber für die neuen Anforderungen an Qualität und Präzision nicht mehr ausreichend. Die neue Mecmill war in der Lage, das vorhandene Fundament und den Frästisch zu nutzen, was die Kosten und die Installationszeit reduzierte.

Ulrich Grunewald bedauert nur, dass er dies angesichts der 30-Prozentigen Energieeinsparung nicht früher getan hat. Die Maschine, die im Zwei- oder Dreischichtbetrieb arbeitet, ermöglicht erhebliche Einsparungen aufgrund ihres hohen Automatisierungsgrades, der unbemannte Nachtschichten ermöglicht. Jörg Engler weist darauf hin, dass die Mitarbeiter am Ende der Schicht lange Nachbearbeitungsvorgänge einrichten und dabei das automatische Werkzeugmagazin und den Kopfwechsel nutzen, um Programme während der Nacht oder am Wochenende auszuführen. Die Mecmill garantiert eine hohe Präzision und Oberflächenqualität und erreicht eine Genauigkeit von 7,5 Cent auf gekrümmten Oberflächen und eine Qualität von Ra = 0,8 μm im Feinschliff. Dadurch wird die für das Polieren benötigte Zeit reduziert und die Gesamteffizienz verbessert.