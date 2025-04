AT&S India, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der AT&S AG, war damals auch die treibende Kraft hinter dem Aufstieg von Mysore als Kern eines neuen Elektronik-Produktionsclusters. Das Aufkommen österreichischer Technologien mit globalen Aktivitäten in der Leiterplattenfertigung vor 25 Jahren hat die Position dieses Gebiets als Schlüsselziel für Folgeinvestitionen im Bereich der Elektronikfertigung massiv gestärkt.



Peter Schneider, Mitglied des Vorstands der AT&S Gruppe, betonte aus Anlass des Jubiläums: "AT&S India unterstützt heute die globalen Elektronik-Trends in den Bereichen Automotive, Industrie und Infrastruktur und ist Indiens erster Hersteller von HFI- und HDI-Leiterplatten. Dieser Erfolg war nur durch die harte Arbeit und die Loyalität unserer AT&S-Mitarbeiter:innen möglich. Ihr Engagement hat uns stark gemacht – nicht nur über die vergangenen 25 Jahren, sondern bei allen Herausforderungen, denen wir uns gestellt haben.“

Lesetipp: AT&S will an KI-Boom partizipieren

Schneider fügte hinzu: "AT&S hat sich in Nanjangud engagiert, als kaum ein multinationaler Konzern aus dem Bereich der Elektronikfertigung bereit war, sein Geld in Indien zu investieren. AT&S hat damals Erfolgsgeschichte geschrieben und wird dies auch in Zukunft tun. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern werden wir Werte schaffen, diese teilen und auch unsere Verantwortung gegenüber unseren Nachbargemeinden wahrnehmen, die seit 25 Jahren hier in Nanjangud unsere freundlichen Gastgeber sind."