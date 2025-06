Der Aufwand für den Betrieb der Pressen von RUF ist sehr gering denn sie sind für einen mannlosen 24/7-Betrieb ausgelegt. Lediglich Anlieferung und Abtransport des Materials erfordern Personal. Die an Sägen und Bearbeitungszentren in Kübeln gesammelten Späne werden per Stapler zur Presse gefahren und in deren Sammeltrichter gekippt. RUF-Projektleiter Stefan Schulz erläutert: "Der Spänetrichter ist mit einer Lichtschranke versehen, sodass die Anlage automatisch startet, wenn genügend Späne im Trichter liegen. Ebenso stoppt sie ohne Zutun, wenn die Späne verarbeitet sind.“

Über zwei Auslaufschienen schiebt die Presse die fertigen Briketts in einen Sammelcontainer. HAI hat die Anlage so eingestellt, dass sie den Container mit 2.000 Briketts füllt, dann stoppt und mit einer Signallampe anzeigt, dass der Container auf den Transport zur Gießerei wartet. So können Staplerfahrer im Vorbeifahren den Füllstand erkennen, die Briketts zur Gießerei bringen und den vollen durch einen leeren Container ersetzen. Schließlich bestätigt der Mitarbeiter per Knopfdruck, dass nun ein leerer Sammelcontainer bereitsteht, und die Presse kann ihre Arbeit fortsetzen.