"Die CO 2 -Bewertung an sich ist schon komplex“, stellt Felix Hackelöer vom Institut für Automation und Industrial IT der TH Köln dazu fest, „für Werkzeugmaschinen ist sie sehr komplex“. Hackelöer gehört einer Expertengruppe an, die sich auf Initiative des VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) gebildet hat. Die Gruppe stand vor der Aufgabe, so genannte Product Category Rules (PCR) für Werkzeugmaschinen zu entwickeln. Dabei geht es um einen Berechnungsansatz, mit dessen Hilfe sich der Product Carbon Footprint (PCF), also der CO 2 -Fußabdruck einer Werkzeugmaschine ermitteln lässt. Mit im Team: Fachleute aus sechs VDW-Mitgliedsunternehmen: Chiron, DMG Mori, Grob, Heller, Schuler und United Grinding sowie aus den mit Normung und Standardisierung befassten Fachabteilungen von VDW und VDMA. Ziel sollte es sein, mit einem VDMA-Einheitsblatt eine Richtlinie zu erstellen, die sich im Idealfall bis zur ISO-Norm weiterentwickeln lässt.

Lesetipp: Beton hat laut Studie großes Potenzial als CO2-Speicher

Die Projektgruppe kam im Februar 2024 erstmals zusammen. Es gab eine kurze Findungsphase, in der unterschiedliche Erfahrungen berichtet und mögliche Vorgehensweisen diskutiert wurden. Auf einige zentrale Punkte habe man sich schnell verständigen können, berichtet Jörg Süßdorf, Global Quality Manager bei Schuler Pressen, Göppingen: „Viele Unternehmen sehnen sich nach einem einfachen, gut strukturierten Papier“, sagt er. „Wir waren uns einig, dass sich unsere Regeln ohne großen bürokratischen Aufwand auch für KMU umsetzen lassen müssen.“ Die Ergebnisse sollten vergleichbar und auch international adaptierbar sein. Sie sollten aber auch die Möglichkeit eröffnen, nachzurechnen oder kontrollieren zu können, wenn Marktteilnehmer wenig vertrauenswürdig erscheinen. Zu guter Letzt wurde das Ziel ausgegeben, dass sich der PCF nach der zu entwickelnden Methode an einem einzigen Tag berechnen lassen müsse. Bislang galten bestenfalls drei Monate als realistisch. „Wenn all diese Vorgaben erfüllt sind“, so Süßdorf, „ergibt sich für Unternehmen ein deutlicher Benefit.“