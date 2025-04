Die Materiallogistik in der Aufzugsbranche stellt insbesondere bei der Wartung und Modernisierung von Anlagen eine große Herausforderung dar. Kone versendet Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge von zentralen europäischen Verteilzentren zunächst an nationale Lager, bevor sie schließlich zu den Servicetechnikerinnen und -technikern gelangen. Dabei fällt eine beträchtliche Menge an Verpackungs- und Füllmaterial an, ebenso wie ein erhebliches Sendungsgewicht, das vor Ort ausgepackt, sortiert und entsorgt werden muss.

Genau hier setzt das Projekt LogBOX – „Logistics delivery with a box cyclus“ an. In Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen Econsult testete Kone zwischen September 2023 und Februar 2025 den Einsatz von Mehrweg-Transportboxen. Ziel des Projekts ist es, Verpackungsmüll zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz der Kone Supply Chain nachhaltig zu steigern. „Das Entpacken und Entsorgen von Verpackungsmaterialien beansprucht viel Zeit. Eine nachhaltigere Logistik kann hier entscheidend zur Arbeitsqualität und Effizienz beitragen“, erklärt Christian Wukovits, Kone Regionalleiter DACH Süd.

Der österreichweite Pilotbetrieb von LogBOX wurde mit ausgewählten Servicetechnikerinnen und -technikern durchgeführt. Das Logistiksystem soll nicht nur Abfälle vermeiden, sondern auch Transportwege optimieren und den Arbeitsalltag effizienter gestalten. Außerdem sei es in allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen wirksam: „Auf ökologischer Ebene werden Ressourcen geschont und Emissionen reduziert, während auf ökonomischer Ebene Zeitaufwand und Logistikkosten durch effizientere Abläufe gesenkt werden. Gleichzeitig bringt das System auf sozialer Ebene Vorteile für Kone Mitarbeitende, die sich stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können“, erläutert Wukovits.