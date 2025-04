Datengestützte Entscheidungsfindung : Omron und Cognizant kooperieren und wollen Fertigung revolutionieren

Omron und Cognizant haben eine strategische Partnerschaft zur Integration von IT und OT in der Fertigung geschlossen. Ziel ist es, durch die Kombination von Automatisierungslösungen und digitalen Technologien wie KI und IoT eine nachhaltige, effiziente und datengestützte Produktion zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit richtet sich unter anderem an die Automobil-, Elektronik- und Konsumgüterindustrie.