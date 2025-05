”Singapur spielt eine entscheidende Rolle in der Halbleiterindustrie und dient als wichtiger Knotenpunkt in Asien für die Waferbearbeitung, Chipfertigung sowie deren Test und verfügt über ein großes Potenzial hochqualifizierter Arbeitskräfte“, so Hermann Waltl, Executive Sales and Customer Support Director und Mitglied des Executive Boards bei EV Group. Die neue Niederlassung mit dem Namen EV Group E. Thallner Singapore Pte. Ltd. soll die Unterstützung der lokalen Kunden stärken und dabei u.a. die Betreuung der Anlagen über den gesamten Lebenszyklus, die präventive Wartung, Prozessentwicklung und Bedienerschulungen sowie zahlreiche weitere Funktionen übernehmen.

"EVG ist dieser Region seit Langem verpflichtet und arbeitet eng mit führenden Halbleiterherstellern und Forschungseinrichtungen zusammen, um neue Technologien zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Dazu gehören zukunftsweisende Speichertechnologien, energieeffiziente Hochleistungs-Bauelemente sowie 3D-IC Integration und Advanced Packaging, um nur einige zu nennen. Wir freuen uns, mit unserer neuen Niederlassung in Singapur noch besseren lokalen Support mit einem erstklassigen technischen Team in der Region bieten zu können", so Waltl.