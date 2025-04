Firmenpartner ist das Pharmaunternehmen Sandoz in Kundl. Markus Becker, Head Strategic Sourcing bei Sandoz, betont die Bedeutung eines umfassenden Verständnisses der Bildung von Festformen, deren Stabilität und Eigenschaften für die Produktion von Arzneimitteln: "Der anhaltende Trend in der modernen Arzneimitteltherapie zu chemisch immer komplexeren Arzneistoffen erfordert bereits im Vorfeld der eigentlichen Entwicklung ein umfassendes Verständnis der physikalisch-chemischen Eigenschaften der jeweiligen Moleküle. Diese Daten ergeben aus dem Zusammenspiel zwischen universitärer Wissenschaft und industrieller Entwicklung die Basis für maßgeschneiderte Medikamente zum Wohle der Patienten.“

Auch Cornelia Hagele, die Tiroler Wissenschaftslandesrätin, zeigt sich erfreut: "Das neue Christian-Doppler-Labor ist eine Bereicherung für den Wissenschafts- und Innovationsstandort Tirol: Hier wird Spitzenforschung betrieben, die nicht nur zur Optimierung pharmazeutischer Wirkstoffe beiträgt, sondern auch industrielle Prozesse effizienter gestaltet. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Universität Innsbruck und Sandoz zeigt, wie wissenschaftliche Exzellenz und wirtschaftliche Anwendung Hand in Hand gehen – ein bedeutender Impuls für Tirol als führenden Forschungsstandort.“

"Die Polymorphie-Forschung genießt an der Universität Innsbruck eine lange Tradition. Wegweisende Methoden zur Identifizierung und Charakterisierung verschiedener Kristallformen von Wirkstoffen gehen auf Ludwig Kofler und dessen Nachfolgerin Maria Kuhnert-Brandstätter zurück, die in Innsbruck die Grundlagen für dieses Forschungsfeld gelegt haben. In Zusammenarbeit mit Sandoz können wir diese erfolgreiche Arbeit weiter ausbauen und damit auch den Industriestandort Tirol nachhaltig stärken“, sagt Veronika Sexl, Rektorin der Universität Innsbruck.