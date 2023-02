Herzstück von MIRECO ist ein Konzept, das individuell auf den jeweiligen Kunden abgestimmt wird. Vom Abfallmanagement über das Recycling, die Produktion und den Verkauf von Feuerfeststeinen soll es dafür umfassende Unterstützung geben. Das Ganze trägt den Namen CERO (Continous Economic Recycling Optimization) Waste. Nenad Tanasic, CEO von MIRECO und Managing Director der Horn & Co. Group sagt dazu: „Wir bieten unseren Kunden an, aus ihrem vermeintlichen Abfallprodukt – dem genutzten Feuerfeststein – einen hochqualitativen Rohstoff zu erzeugen, der wiederum für andere Player in der Branche ein wichtiger Baustein ist." RHI Magnesita steht dem Unterfangen mit seinen Research & Development Aktivitäten zur Seite.

Konkretes Ziel der neuen Recyclingplattform ist es, bereits im ersten Jahr seines Bestehens mehr als 160.000 Tonnen an Material zu verarbeiten, was eine CO2-Einsparung von über 300.000 Tonnen bedeutet. Um diese Menge in einem Jahr zu kompensieren, bräuchte es 17 Millionen ausgewachsene Bäume. Dafür stehen sieben Recycling-Werke in ganz Europa (Deutschland, Österreich, Schweden und Polen) mit insgesamt 150 Mitarbeiter:innen bereit. Schon jetzt bedient MIRECO über 100 Kund:innen in allen Ländern Europas. Künftig wird das Recycling-Geschäft von MIRECO auf weitere Länder ausgeweitet.

(Ebenfalls interessant: „Nur mit Recycling können wir den Rohstoffbedarf decken“)