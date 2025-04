Kategorie: Scale

ZEISS Digital Innovation

Kombinierte virtuelle und physische Messtechnik für die Fertigung

ZEISS Digital Innovation hat eine IIoT-Lösung für maschinenintegrierte Prozessoptimierung in der Präzisionsfertigung entwickelt, die Qualitätssicherung in den Fertigungsprozess integriert. Damit gewinnt das Unternehmen aus Dresden den MIMA 2025 in der Kategorie „Scale!“. Die Kombinatorik aus virtueller und physischer Messtechnik kann durch digitale Lösungen die Qualität von Bauteilen in Echtzeit vorhersagen und ermöglicht sofortige Anpassungen von Produktionsprozessen.

Die auf dem Closed-Loop-Ansatz basierende Softwarelösung hat signifikante Produktivitätssteigerungen und Kosteneinsparungen gezeigt, wodurch ihr Return on Investment (ROI) nach wenigen Monaten erreicht wird. Die zahlreichen Einsatzfelder, insbesondere bei Brownfield-Anwendungen, und die positiven Auswirkungen, die sich bei den Kunden von ZEISS Digital Innovation zeigten, unterstreichen ihre Effektivität und Skalierbarkeit in der Präzisionsfertigung.

Alfred Mönch, COO, ZEISS Digital Innovation: "Wer Wertschöpfung in Deutschland und Europa zukunfts- und wettbewerbsfähig sichern will, wird in absehbarer Zeit an autonomen Lösungen nicht vorbeikommen. Das betrifft sowohl komplexe Produktionsstrukturen wie in der Halbleiterbranche als auch klassische Fertigungsdisziplinen wie Zerspanung. Immer dort, wo herkömmliche Effizienzmaßnahmen an ihre Grenzen kommen, werden wir zukünftig Lösungsansätze der autonomen Fertigung sehen. Für uns liegt die Grundvoraussetzung in der Fähigkeit, Prozess- und Werkstückinformationen in Echtzeit zur Regelung des Fertigungsprozesses einzusetzen. Damit ist ein großer Schritt in Richtung datengetriebene Produktion möglich.“