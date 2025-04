Die Vöcklabrucker Metallgießerei (VMG), die infolge der KTM-Insolvenz in Konkurs gegangen war, wird fortgeführt. Das Welser Familienunternehmen Mettec Guss übernimmt das Unternehmen, wie oberösterreichische Medien am Dienstag berichteten. Die 34 bestehenden Mitarbeitenden werden übernommen, zusätzlich werden 20 frühere Mitarbeitende zurückgeholt. Vor der Insolvenz beschäftigte die VMG insgesamt 134 Personen.

Für die KTM und ihre Muttergesellschaft Pierer Industrie stehen nun wichtige Entscheidungen an: Am Donnerstag stimmen die Gläubiger der Pierer Industrie in Wels über den Sanierungsplan im Rahmen des Europäischen Sanierungsverfahrens ab. Am kommenden Dienstag folgen in Ried die Sanierungsplantagsatzungen der insolventen KTM AG sowie ihrer Tochtergesellschaften KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH.

Lesetipp: Wietersdorfer Gruppe übernimmt Rohrhersteller RPC Pipe Systems