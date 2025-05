Laut einer aktuellen Blitzumfrage unter den Mitgliedsbetrieben der Branche rechnen die Unternehmen auch für das laufende Jahr mit einem Produktionsrückgang von durchschnittlich 3,6 %. Damit würde für die Branche das dritte Rezessionsjahr in Folge erleben. Jedes zweite Unternehmen erwartet laut Umfrage für das laufende Geschäftsjahr ein negatives EBIT, 46 % planen Standortverlagerungen oder setzen diese bereits um und 43 % haben in den letzten sechs Monaten Arbeitsplätze abgebaut. Die Lohnstückkosten sind in Österreich seit dem Jahr 2005 um 27 % stärker gestiegen als in der Eurozone, was zu einem nachhaltigen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit geführt hat.

„Allen Verantwortlichen, den Sozialpartnern und der Bundesregierung, muss klar sein: Wenn wir jetzt nicht in die Gänge kommen und die allseits bekannten und oft zitierten Maßnahmen zum Wiederaufbau des Industriestandortes umsetzen, wird der Wohlstand für alle im Land weiter dramatisch sinken. Dazu gehören die Senkung der Lohnnebenkosten noch heuer, eine preisstabile Energieversorgung, Entbürokratisierung auf allen Ebenen und eine offensive Handelspolitik“, so Knill abschließend.