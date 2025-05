In Cheb realisiert TGW Logistics ein FlashPick-System für die schnelle, flexible Goods-to-person-Kommissionierung. Die Lösung umfasst ein Shuttle-Lager mit mehr als 200.000 Stellplätzen, in dem sich 200 Roboter um das effiziente Ein- und Auslagern kümmern. Bestellungen werden an 16 ergonomischen PickCenter-Arbeitsplätzen zusammengestellt, rund fünf Kilometer KingDrive-Fördertechnik verbinden die verschiedenen Abschnitte der Anlage miteinander. In der Verpackung übernehmen Roboter das Versandfertigmachen.

"Bei AUTODOC verfolgen wir das Ziel, unsere Supply Chain so effizient und zukunftssicher wie möglich aufzustellen. Mit TGW Logistics haben wir einen Partner gefunden, der unsere Anforderungen genau versteht und mit viel Erfahrung sowie durchdachter Technologie überzeugt. Die Lösung ist maßgeschneidert, skalierbar und nachhaltig – genau das, was wir für unser Distributionszentrum in Tschechien brauchen. Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit an unserem Standort in Cheb setzen und einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres gesamten Logistiknetzwerks leisten wird“, sagt Sebastian Bleser, Vice President Supply Chain bei AUTODOC.