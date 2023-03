Bereits seit 1979 hat Gerhard Rauch Erodiermaschinen im Einsatz. Die damals im Einsatz stehende Mitsubishi war die erste Drahtschneidmaschine in Österreich überhaupt. Zu dieser Zeit war Erodieren noch relativ neu. Anton Buresch selbst fertigte noch in der Anfangszeit seiner Karriere als Werkzeugmacher auf dieser Maschine: mit einem Speicher von 1000 KB auf einer großen Floppydisk. Es folgten noch weitere EDM-Maschinen dieses Herstellers. Der gesamte Maschinenpark besteht aus 14 Fräs-Bearbeitungszentren, 10 Drehbänken, 5 Hartdrehbänken, 6 Rundschleifmaschinen und 7 Messmaschinen.



Als sich dann der Mitsubishi-Vertreter Georg Nemeth 2009 selbstständig machte und Sodick mit ins Programm nahm, kam Anton Buresch erstmals mit dem japanischen EDM-Anbieter in Berührung: „In der Regel bleiben wir unseren langjährigen Maschinenlieferanten treu. Georg Nemeth hatte uns über viele Jahre im Erodierereich beraten, da bestand ein großes Vertrauen und so schauten wir uns die Sodick-Maschinen näher an.“



Insbesondere die verlässliche Linearmotortechnologie hatte Anton Buresch überzeugt – nicht umsonst gibt der Maschinenhersteller darauf eine 10-Jahres-Garantie. Auch die spezielle Methode der Einfädelung war für ihn ein Argument, es mit einer Sodick zu versuchen. Inzwischen ist Gerhard Rauch mit 16 Maschinen der größte Sodick-Anwender in Österreich. Wobei es eigentlich 19 Maschinen waren, drei davon wurden im Laufe der Jahre weiterverkauft. „Wir haben beim Drahterodieren heute ein breites Spektrum an Möglichkeiten, u.a. runderodieren, konisch erodieren und vieles mehr.“ Aufgrund der Linearmotoren verlieren die Sodick-Maschinen zwar nicht an Präzision, aber neuere Generatoren erhöhen die Prozessgeschwindigkeit um 10-20 Prozent, sodass die Bearbeitung wirtschaftlicher ist. Da bei den meisten Bearbeitungen mehrere Schnitte gebraucht werden, um die erforderliche Qualität vom 0,15-0,2 µm Ra zu bekommen, macht sich dies bemerkbar.