Die Chr. Held GmbH & Co. KG hat ihren Ursprung in der Textilindustrie. 1919 in Schelklingen in der Nähe von Ulm als Zwirnerei und Färberei gegründet, wandelte sich das Unternehmen zu einem erfolgreichen Lohnfertiger in der Metallbearbeitung. „Ende der 1970er-Jahre begannen wir damit, Dreh- und Frästeile aller Art für externe Firmen in der Region herzustellen“, erklärt Maximilian Held.

Heute ist der Betrieb angesehener Partner für verschiedene Industrien und beliefert vom Maschinen- sowie Anlagenbau über den Sonderfahrzeugbau bis hin zur Agrar- und Lebensmittelindustrie eine Vielzahl von Industrien. Viele Werkstücke gehen in die umliegende Alb-Donau-Region. Daneben handelt HELD auch weiterhin mit Industriegarnen und unterhält als drittes Standbein in Blaubeuren die Bike Station – ein Laden für hochwertige Fahrräder.

Ein entscheidender Meilenstein in der Historie war 2019 der Abriss der alten Firmengebäude und der Umzug in einen modernen Neubau. Neben besseren Herstellungsbedingungen legte HELD hier auch die Basis für die automatisierte Fertigung. "In den alten Räumlichkeiten kamen wir an unsere Kapazitätsgrenze, eine Ausweitung war aus mehreren Gründen nicht möglich. Aufgrund der geringen Deckenhöhe waren wir in der Auswahl unserer Maschinen sehr begrenzt. Der Materialfluss in der alten Produktionsstätte war abenteuerlich und eine moderne Fertigung bei einfachverglasten Industriefenstern schlichtweg nicht möglich. Bis 2019 haben wir quasi in einem Industriedenkmal gearbeitet“, schildert der Geschäftsführer.