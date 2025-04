„Der richtige Überstieg am richtigen Platz wird schnell zum Schlüsselfaktor für schnellere Betriebsabläufe: Unsere Kunden senken so ihre Produktionskosten, denn sie können voll auf automatisierte Fertigungsabläufe setzen und trotzdem sicher sein, dass das Bedienpersonal schnell und ohne große Umwege von A nach B kommt. Das spart jede Menge Zeit und Geld und sorgt für ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit“, sagt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group.

Munk verweist dabei gerne auf Studien, die den großen Nutzen von Prävention am Arbeitsplatz herausstellen: Demnach fließt jeder in Arbeitsschutz investierte Euro in Höhe von 2,2 Euro zurück.

Modularer Aufbau ermöglicht Flexibilität

Wie der Hersteller betont, können die Überstiege, Laufstege, Treppen und fahrbaren Plattformtreppen dank ihres modularen Aufbaus bei Bedarf flexibel verändert und erweitert werden. Mittels Hülsenmuttern, die T-Nutschrauben ersetzen, soll auch die Montage so schnell wie nie zuvor klappen. Zudem sind die Lösungen der Munk Günzburger Steigtechnik bereits in der Standardausführung mit Idealstopp-Rollen ausgestattet.

