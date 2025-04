Die Insolvenz der KTM AG mit ihren Töchtern KTM Components GmbH und KTM F&E GmbH brachte vergangenen Freitag neue Hiobsbotschaften. So erhalten die Mitarbeitenden entgegen der Ankündigung vor Weihnachten doch nicht die Dezember-Gelder. Der Motorradhersteller in Mattighofen stoppte bereits eine Woche früher als beabsichtigt die Produktion. Zudem ging die Vöcklabrucker Metallgießerei GmbH, eine Tochter der KTM Components in Konkurs. 134 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Oberösterreichs AK-Präsident Andreas Stangl zeigte sich enttäuscht über die Vorgangsweise von KTM: "Es gibt einfach keine Handschlagqualität mehr." Schon die Gehälter und Löhne für November sowie das Weihnachtsgeld wurden nicht überwiesen. Ursprünglich hatte es geheißen, man wolle noch vor Weihnachten einen 90-prozentigen Vorschuss des Dezembergeldes auszahlen.

"Für die ÖVP war Geld vorhanden"

Die AK werde alles unternehmen, "damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so rasch wie möglich ihre offenen Ansprüche über den Insolvenzentgeltfonds bekommen, so Stangl. Die Vorsitzenden der Gewerkschaft PRO-GE und GPA, Reinhold Binder und Barbara Teiber, sprachen von einem "Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Sie zahlen nun die Zeche für offenbar verfehlte Managemententscheidungen".

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker forderte KTM-Chef Stefan Pierer auf, das Geld bereitzustellen. Es sei traurig, dass diese Beschäftigten, "die keine Schuld am Konkurs trifft, jetzt kurz vor Weihnachten kein Geld mehr bekommen", meinte er in einer Aussendung. "Für die ÖVP war Geld vorhanden", spielte er auf Pierers Parteispenden unter Sebastian Kurz an.